На Херсонщині від коронавірусу померла медсестра
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Херсонській області зафіксували першу смерть через COVID-19, внаслідок хвороби померла медсестра лікарні в місті Олешки. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив голова обласної держадміністрації Юрій Гусєв, передає кореспондент УНН.
“На жаль, можу констатувати, що в нас є перший летальний випадок. Жінка в Олешках померла. І, на жаль, це медичний працівник”, — сказав Гусєв.
За його словами, наразі сотню співробітників лікарні, в якій вона працювала, відправили на самоізоляцію. Зараз продовжується пошук можливих контактних осіб.
Так, директор департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Короленко зазначив, що наразі лікарня продовжує працювати, а коронавірус у медсестри був виявлений посмертно.
“Це медична сестра... У неї взяли аналіз вранці, після обіду доставили в лабораторію, увечері, коли мали бути відомі результати, вона, на жаль, померла”, — розповів Короленко.
Варто зазначити, що станом на ранок 2 квітня в Херсонській області підтверджено 4 випадки захворювання на коронавірус (м. Генічеськ, м. Херсон, м. Гола Пристань), з них один — летальний (м.Олешки). Ще в одної людини — підозра на хворобу.
Жінка з Генічеська, у якої першою в Херсонській області виявили коронавірус минулого тижня, має негативний результат ПЛР-тесту.
Також повідомляється, що станом на сьогодні зроблено близько 660 експрес та ПЛР-тестів в області.
Як раніше повідомляв УНН, на Херсонщині всіх вагітних перевірятимуть на COVID-19.