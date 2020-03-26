На Херсонщині всіх вагітних перевірятимуть на COVID-19

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У Херсонській області будуть тестувати всіх вагітних жінок та хворих. Про це повідомив під час брифінгу дикректор департаменту здоров’я Херсонської ОДА Віктор Короленко, передає УНН.

“На сьогоднішній день введено наказ і не залежно від того, чи є ознаки захворювання чи немає у вагітних, вони всі пройдуть обстеження швидкими тестами на наявність коронавірусної інфекції. З сьогоднішного дня всі хворі, які знаходяться в закладах охорони здоров’я в області з пневмонією також пройдуть обстеження. І пройдуть це обстеження не тільки швидкими тестами, а і тест-системами, які виявляють вірус”, - зазначив Короленко.

Нагадаємо, у Херсонській області зафіксовано перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

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