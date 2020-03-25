На Херсонщині зафіксовано перший випадок інфікування коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Херсонській області зафіксовано перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА.
"Щойно отримано перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції на Херсонщині. Пацієнтка у задовільному стані, перебуває в лікарні під постійним наглядом медиків, які діють згідно з відпрацьованими алгоритмами МОЗ", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що родина пацієнтки знаходиться на самоізоляції, під наглядом лікарів.
Нагадаємо, на території Київської області лабораторно підтверджено 22 випадки захворювання на COVID-19.