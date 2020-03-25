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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 67830 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 80105 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 93323 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 90953 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105139 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 89427 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103177 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131031 просмотра

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В Херсонской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Херсонской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 16166 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Херсонской области зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

“Только что получен первый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции в Херсонской области. Пациентка в удовлетворительном состоянии, находится в больнице под постоянным наблюдением медиков, действуют в соответствии с отработанными методами Минздрава”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что семья пациентки находится на самоизоляции, под наблюдением врачей.

Напомним, на территории Киевской области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания COVID-19.

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