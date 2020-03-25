В Херсонской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Херсонской области зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.
“Только что получен первый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции в Херсонской области. Пациентка в удовлетворительном состоянии, находится в больнице под постоянным наблюдением медиков, действуют в соответствии с отработанными методами Минздрава”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что семья пациентки находится на самоизоляции, под наблюдением врачей.
Напомним, на территории Киевской области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания COVID-19.