На Херсонской области всех беременных будут проверять на COVID-19

"На сегодняшний день введен приказ и независимо от того, есть ли признаки заболевания нет ли у беременных, они все пройдут обследование быстрыми тестами на наличие коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня все больные, которые находятся в учреждениях здравоохранения в области с пневмонией также пройдут обследования. И пройдут это обследование не только быстрыми тестами, а и тест-системами, которые обнаруживают вирус", - отметил Короленко.

Напомним, в Херсонской области зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.



