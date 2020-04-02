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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 67782 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Херсонской области от коронавируса умерла медсестра

В Херсонской области от коронавируса умерла медсестра

Киев  •  УНН

 • 21780 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Херсонской области зафиксировали первую смерть через COVID-19, в результате болезни умерла медсестра больницы в городе Олешки. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил председатель областной госадминистрации Юрий Гусев, передает корреспондент УНН.

“К сожалению, могу констатировать, что у нас есть первый летальный случай. Женщина в Олешках умерла. И, к сожалению, это медицинский работник”, — сказал Гусев.

По его словам, сейчас сотню сотрудников больницы, в которой она работала, отправили на самоизоляцию. Сейчас продолжается поиск возможных контактных лиц.

Так, директор департамента здравоохранения ОГА Виктор Короленко отметил, что сейчас больница продолжает работать, а коронавирус у медсестры был обнаружен посмертно.

“Это медицинская сестра... У нее взяли анализ утром, после обеда доставили в лабораторию, вечером, когда должны быть известны результаты, она, к сожалению, умерла”, — рассказал Короленко.

Стоит отметить, что по состоянию на утро 2 апреля в Херсонской области подтверждено 4 случая заболевания коронавирусом (г. Геническ, г. Херсон, г. Голая Пристань), из них один — летальный (г. Олешки). Еще в одного человека — подозрение на болезнь.

Женщина из Геническа, в которой первой в Херсонской области обнаружили коронавирус на прошлой неделе, имеет отрицательный результат ПЦР-теста.

Также сообщается, что на сегодня сделано около 660 экспресс и ПЦР-тестов в области.

Как ранее сообщал УНН, в Херсонской области всех беременных будут проверять на COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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