На Харківщині росіяни завдали авіаудар по Слатиному, поранено жінку
Київ • УНН
Російський авіаудар пошкодив будинки та споруди в селі Слатине Харківської області, поранивши 51-річного мешканця.
У Харківській області російські війська завдали авіаудар по селищу Слатине, пошкоджено будинки та адмінбудівлі, поранено 51-річну жінку, повідомив у вівторок начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, пише УНН.
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"Російські терористи завдали авіаудару по селищу Слатине. Є пошкоджені будинки та адміністративні будівлі", - повідомив Задоренко у Telegram.
"Внаслідок удару по Слатиному поранення отримала 51-річна місцева мешканка", - додав голова МВА.
З його слів, додаткова інформація встановлюється.
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