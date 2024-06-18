Российский авиаудар повредил дома и сооружения в селе Слатино Харьковской области, ранив 51-летнего жителя.
В Харьковской области российские войска нанесли авиаудар по поселку Слатино, повреждены дома и админздания, ранена 51-летняя женщина, сообщил во вторник начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, пишет УНН.
Детали
"Российские террористы нанесли авиаудар по поселку Слатино. Есть поврежденные дома и административные здания", - сообщил Задоренко в Telegram.
"В результате удара по Слатино ранения получила 51-летняя местная жительница", - добавил глава МВА.
По его словам, дополнительная информация устанавливается.
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