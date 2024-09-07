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На Харківщині через атаки рф 8 постраждалих, є пошкодження логістичної інфраструктури

На Харківщині через атаки рф 8 постраждалих, є пошкодження логістичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 23063 перегляди

Російські війська обстріляли 4 райони Харківської області. Постраждало 8 осіб, включаючи двох дітей. Пошкоджено приватні будинки, об'єкт логістичної інфраструктури, автомобілі, виникли пожежі на відкритих територіях.

У Харківській області минулої доби російські війська обстріляли чотири райони, відомо про 8 постраждалих, серед них двоє дітей, у Куп'янську-Вузловому пошкоджено обʼєкт логістичної інфраструктури, ворожих ударів по Харкову за добу не фіксували, повідомив у Telegram у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

За даними Синєгубова, ситуація з обстрілами у Харківській області за минулу добу така:

  • Ударів по місту Харків за добу не зафіксовано. 
  • 07-35, 07-58, Харківський р-н, місто Люботин. В результаті обстрілів пошкоджені приватні будинки, скління вікон та дахи, автомобілі. Шестеро постраждалих, серед них - 16-річна та 14-річна дівчата, легкі.
  • 09-08, Харківський р-н, Солоницівська громада. Внаслідок обстрілу горіла трава 500 м кв. Пошкоджено автомобіль. Постраждав 46-річний чоловік, госпіталізований до медичного закладу. 
  • 09-55, Куп'янський р-н, селище Ківшарівка. Внаслідок обстрілу горіла трава та хвойна підстилка 800 м кв.
  • Близько 10 години, Куп'янський р-н, село Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт логістичної інфраструктури. 
  • 11-30, Ізюмський р-н, село Борова. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 1 га.
  • 12-25, Куп'янський р-н, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу постраждала 88-річна жінка.
  • Близько 13-00, Харківській р-н, Дергачівська громада. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені автомобілі. Постраждалих немає.  
  • 14-03, Чугуївський р-н, село Лосівка, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка 900 м кв.  
  • 17-20, Куп'янський р-н, село Колодязне, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава на 2 га та дві господарчі споруди.   
  • 17-40, Куп'янський р-н, село Ківшарівка. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка 700 м кв.
  • 17-45, Куп'янський р-н, село Новоосинове. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок.

Поліція Харківщини оприлюднила фото наслідків ворожих ударів.

Окрім того, близько 20 години на невідомому вибуховому предметі у лісосмузі біля міста Ізюм підірвався 24-річний чоловік, госпіталізований до лікарні, зазначив голова ОВА.

"У селі Студенок (після масштабної пожежі - ред.) розселені 115 сімей. Ще 15 сімей виїхали до інших населених пунктів. Фахівці РЕМ підключили 12 пошкоджених будинків до електропостачання. Товариство Червоного Хреста забезпечили ліжка, матраци, постільну білизну та посуд для постраждалих. Жителів продовжують забезпечувати гарячими обідами", - повідомив Синєгубов.

Вогонь знищив понад 5 тисяч га: надзвичайники локалізували масштабну лісову пожежу на Донеччині та Харківщині06.09.24, 16:39 • 13864 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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