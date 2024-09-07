В Харьковской области из-за атак рф 8 пострадавших, есть повреждения логистической инфраструктуры

В Харьковской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли четыре района, известно о 8 пострадавших, среди них двое детей, в Купянске-Узловом поврежден объект логистической инфраструктуры, вражеских ударов по Харькову за сутки не фиксировали, сообщил в Telegram в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По данным Синегубова, ситуация с обстрелами в Харьковской области за минувшие сутки такова:

Ударов по городу Харьков за сутки не зафиксировано.

за сутки не зафиксировано. 07-35, 07-58, Харьковский р-н, город Люботин . В результате обстрелов повреждены частные дома, остекление окон и крыши, автомобили. Шестеро пострадавших, среди них - 16-летняя и 14-летняя девушки, легкие.

. В результате обстрелов повреждены частные дома, остекление окон и крыши, автомобили. Шестеро пострадавших, среди них - 16-летняя и 14-летняя девушки, легкие. 09-08, Харьковский р-н, Солоницевская громада . В результате обстрела горела трава 500 м кв. Поврежден автомобиль. Пострадал 46-летний мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение.

. В результате обстрела горела трава 500 м кв. Поврежден автомобиль. Пострадал 46-летний мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение. 09-55, Купянский р-н, поселок Кившаровка . В результате обстрела горела трава и хвойная подстилка 800 м кв.

. В результате обстрела горела трава и хвойная подстилка 800 м кв. Около 10 часов, Купянский р-н, село Купянск-Узловой . В результате обстрела поврежден объект логистической инфраструктуры.

. В результате обстрела поврежден объект логистической инфраструктуры. 11-30, Изюмский р-н, село Боровая . В результате обстрела горела хвойная подстилка на площади 1 га.

. В результате обстрела горела хвойная подстилка на площади 1 га. 12-25, Купянский р-н, город Купянск . В результате обстрела пострадала 88-летняя женщина.

. В результате обстрела пострадала 88-летняя женщина. Около 13-00, Харьковской р-н, Дергачевская громада . В результате вражеского обстрела повреждены автомобили. Пострадавших нет.

. В результате вражеского обстрела повреждены автомобили. Пострадавших нет. 14-03, Чугуевский р-н, село Лосовка , открытая территория. В результате обстрела горела хвойная подстилка 900 м кв.

, открытая территория. В результате обстрела горела хвойная подстилка 900 м кв. 17-20, Купянский р-н, село Колодезное , открытая территория. В результате обстрела горела трава на 2 га и две хозяйственные постройки.

, открытая территория. В результате обстрела горела трава на 2 га и две хозяйственные постройки. 17-40, Купянский р-н, село Кившаровка . В результате обстрела горела хвойная подстилка 700 м кв.

. В результате обстрела горела хвойная подстилка 700 м кв. 17-45, Купянский р-н, село Новоосиново. В результате обстрела был поврежден частный дом.

Полиция Харьковской области обнародовала фото последствий вражеских ударов.

Кроме того, около 20 часов на неизвестном взрывном предмете в лесополосе возле города Изюм подорвался 24-летний мужчина, госпитализирован в больницу, отметил глава ОВА.

"В селе Студенок (после масштабного пожара - ред.) расселены 115 семей. Еще 15 семей выехали в другие населенные пункты. Специалисты РЭС подключили 12 поврежденных домов к электроснабжению. Общество Красного Креста обеспечили кровати, матрасы, постельное белье и посуду для пострадавших. Жителей продолжают обеспечивать горячими обедами", - сообщил Синегубов.

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