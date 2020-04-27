На Харківщині знайшли мертвою 6-річну дівчинку, яку розшукували майже добу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Харківщині поліція та курсанти майже добу розшукували 6-річну дівчинку, яка пішла ввечері з дому та не повернулася. Як повідомили у ГУ НП у Харківській області, сьогодні пошуковці знайшли дитину мертвою, передає УНН.
“За попередніми даними, дитина померла від переохолодження. Її тіло пошуковці виявили на краю поля за 8 кілометрів від села Соснівка Золочівського району”, — йдеться у повідомленні.
Так, дівчинка зникла 26 квітня. На її пошуки були залучені близько пів тисячі людей. У пошукових заходах брали участь працівники територіальних відділів поліції, військовослужбовці Нацгвардії України, співробітники ДСНС, курсанти ХНУВС та НАНГУ, волонтери, представники місцевої влади, громадськість.
Нагадаємо, на Житомирщині у водоймі знайшли тіло дворічної дитини.