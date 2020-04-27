В Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю девочку, которую разыскивали почти сутки

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 36961 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 81291 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102133 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128349 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128924 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172403 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121761 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157609 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104930 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103066 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю девочку, которую разыскивали почти сутки

В Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю девочку, которую разыскивали почти сутки

Киев  •  УНН

 • 15750 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Харьковской области полиция и курсанты почти сутки разыскивали 6-летнюю девочку, которая ушла вечером из дома и не вернулась. Как сообщили в ГУ НП в Харьковской области, сегодня правоохранители нашли ребенка мертвым, передает УНН.

"По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения. Ее тело правоохранители обнаружили на краю поля в 8 километрах от села Сосновка Золочевского района", - говорится в сообщении.

Так, девочка исчезла 26 апреля. На ее поиски были привлечены около полутысячи человек. В поисковых мероприятиях принимали участие работники территориальных отделов полиции, военнослужащие Нацгвардии Украины, сотрудники ГСЧС, курсанты ХНУВД и НАНГ, волонтеры, представители местной власти, общественность.

Напомним, в Житомирской области в водоеме нашли тело двухлетнего ребенка.

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