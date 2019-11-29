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На Харківщині затримали керівників виправних колоній за продаж продуктів

На Харківщині затримали керівників виправних колоній за продаж продуктів

Київ • УНН

 • 12127 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Харківській області ДБР затримало двох керівників виправних колоній, які продавали продукти харчування. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Полтаві, затримали двох заступників керівників держустанов Південно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації, розташованих у Харківській області під час збуту продуктів харчування, придбаних для засуджених", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією посадовці списували продукти харчування для засуджених, закуплені Міністерством юстиції, та продавали їх оптовими партіями з території виправних колоній Харкова.

За два місяці протиправної діяльності, задокументовано розкрадання та продаж продуктів харчування посадовцями на суму понад 500 тисяч гривень.

"Під час спроби виїзду з території однієї із колоній двох мікроавтобусів із продуктами, вилучено близько трьох тон замороженого м’яса та риби", - відзначили в ДБР.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, перші оперативні працівники Управління спеціального призначення Державного бюро розслідувань склали присягу.

Українські Національні Новини

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