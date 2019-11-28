У ДБР з'явився підрозділ спецпризначенців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Перші оперативні працівники Управління спеціального призначення Державного бюро розслідувань склали присягу, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
"27 листопада 2018 року склали присягу перші 300 слідчих Державного бюро розслідувань – цей день став початком роботи ДБР. Символічно, що сьогодні, через рік, складають присягу перші оперативні працівники. Для мене, моїх заступників та всіх працівників це – свято. Більше року ми воювали за те, щоб у нас були власні оперативні підрозділи. Багато хто цього не хотів, чинив цьому спротив. Але ми відстояли ДБР, відстояли вас", – зазначив Директор ДБР Роман Труба.
"Управління спеціального призначення ДБР – це елітний оперативний підрозділ, який став силою ДБР. Водночас, спецназ – це родина, адже ви довіряєте одне одному найдорожче – життя. Бажаю вам в усьому покладатися один на одного та завжди повертатися додому неушкодженими", – привітав перших працівник заступник Директора ДБР Олександр Буряк.
Нагадаємо, що в Законі України "Про Державне бюро розслідувань" була відсутня посада оперативного працівника – через це неможливо було оголосити конкурси та сформувати оперативні підрозділи. Лише 16 травня 2019 року народні депутати внесли необхідні зміни до закону. Після цього розпочалося формування оперативних підрозділів – наразі конкурси знаходяться на завершальній стадії.
Нагадаємо, впродовж року слідчі Державного бюро розслідувань здійснювали досудове розслідування у понад 30 тисячах кримінальних провадженнях.