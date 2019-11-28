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У ДБР з'явився підрозділ спецпризначенців

У ДБР з'явився підрозділ спецпризначенців

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Перші оперативні працівники Управління спеціального призначення Державного бюро розслідувань склали присягу, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

"27 листопада 2018 року склали присягу перші 300 слідчих Державного бюро розслідувань – цей день став початком роботи ДБР. Символічно, що сьогодні, через рік, складають присягу перші оперативні працівники. Для мене, моїх заступників та всіх працівників це – свято. Більше року ми воювали за те, щоб у нас були власні оперативні підрозділи. Багато хто цього не хотів, чинив цьому спротив. Але ми відстояли ДБР, відстояли вас", – зазначив Директор ДБР Роман Труба.

"Управління спеціального призначення ДБР – це елітний оперативний підрозділ, який став силою ДБР. Водночас, спецназ – це родина, адже ви довіряєте одне одному найдорожче – життя. Бажаю вам в усьому покладатися один на одного та завжди повертатися додому неушкодженими", – привітав перших працівник заступник Директора ДБР Олександр Буряк.

Нагадаємо, що в Законі України "Про Державне бюро розслідувань" була відсутня посада оперативного працівника – через це неможливо було оголосити конкурси та сформувати оперативні підрозділи. Лише 16 травня 2019 року народні депутати внесли необхідні зміни до закону. Після цього розпочалося формування оперативних підрозділів – наразі конкурси знаходяться на завершальній стадії.

Нагадаємо, впродовж року слідчі Державного бюро розслідувань здійснювали досудове розслідування у понад 30 тисячах кримінальних провадженнях.

Українські Національні Новини

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