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За рік роботи ДБР відкрило понад 30 тис. кримінальних проваджень

За рік роботи ДБР відкрило понад 30 тис. кримінальних проваджень

Київ • УНН

 • 9080 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Впродовж року слідчі Державного бюро розслідувань здійснювали досудове розслідування у понад 30 тисячах кримінальних провадженнях. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Протягом року слідчі Державного бюро розслідувань здійснювали досудове розслідування у понад 30 тисячах кримінальних провадженнях. З них у 14 883 – повідомлено про підозри, 2 839 – скеровано до суду. Розглянуто судом понад 700 обвинувальних вироків", - сказано у повідомленні.

Вказано, що найбільше кримінальних проваджень стосується військових злочинів – 15 556. З них у 12 505 – повідомлено про підозри, 2 490 – скеровано до суду.

"Друга категорія – правоохоронці: 13 699 кримінальних проваджень, з них у 2 311 – повідомлено про підозри. 347 – скеровано до суду. Судді є учасниками 800 кримінальних проваджень, високопосадовці – 150", - зазначили у пресслужбі.

Зазначається, що 13 кримінальних проваджень було відкрито у справах колишніх президентів України.

"До ГПУ скеровано проект підозри у кримінальному провадженні за фактом неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року", - додали у пресслужбі.

Також повідомляється, що 19 проваджень стосувалось членів Кабінету міністрів України, їх перших заступників та заступників, 50 – народних депутатів України, 68 – інших високо посадовців. Трьом депутатам було повідомлено про підозри.

Нагадаємо, слідчі ДБР викрили на корупційних схемах керівництво Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ (ДОДТЛ).

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