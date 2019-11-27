За рік роботи ДБР відкрило понад 30 тис. кримінальних проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Впродовж року слідчі Державного бюро розслідувань здійснювали досудове розслідування у понад 30 тисячах кримінальних провадженнях. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Протягом року слідчі Державного бюро розслідувань здійснювали досудове розслідування у понад 30 тисячах кримінальних провадженнях. З них у 14 883 – повідомлено про підозри, 2 839 – скеровано до суду. Розглянуто судом понад 700 обвинувальних вироків", - сказано у повідомленні.
Вказано, що найбільше кримінальних проваджень стосується військових злочинів – 15 556. З них у 12 505 – повідомлено про підозри, 2 490 – скеровано до суду.
"Друга категорія – правоохоронці: 13 699 кримінальних проваджень, з них у 2 311 – повідомлено про підозри. 347 – скеровано до суду. Судді є учасниками 800 кримінальних проваджень, високопосадовці – 150", - зазначили у пресслужбі.
Зазначається, що 13 кримінальних проваджень було відкрито у справах колишніх президентів України.
"До ГПУ скеровано проект підозри у кримінальному провадженні за фактом неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року", - додали у пресслужбі.
Також повідомляється, що 19 проваджень стосувалось членів Кабінету міністрів України, їх перших заступників та заступників, 50 – народних депутатів України, 68 – інших високо посадовців. Трьом депутатам було повідомлено про підозри.
Нагадаємо, слідчі ДБР викрили на корупційних схемах керівництво Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ (ДОДТЛ).