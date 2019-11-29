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В Харьковской области задержали руководителей исправительных колоний за продажу продуктов

В Харьковской области задержали руководителей исправительных колоний за продажу продуктов

Киев  •  УНН

 • 12127 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Харьковской области ГБР задержало двух руководителей исправительных колоний, которые продавали продукты питания. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве задержали двух заместителей руководителей госучреждений Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации, расположенных в Харьковской области во время сбыта продуктов питания, приобретенных для осужденных", - говорится в сообщении.

По предварительной информации должностные лица списывали продукты питания для осужденных, закупленные Министерством юстиции, и продавали их оптовыми партиями с территории исправительных колоний Харькова.

За два месяца противоправной деятельности, задокументировано хищение и продажу продуктов питания должностными лицами на сумму свыше 500 тысяч гривен.

"При попытке выезда с территории одной из колоний двух микроавтобусов с продуктами, изъято около трех тонн замороженного мяса и рыбы", - отметили в ГБР.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, первые оперативные работники Управления специального назначения Государственного бюро расследований приняли присягу.

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