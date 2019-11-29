В Харьковской области задержали руководителей исправительных колоний за продажу продуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Харьковской области ГБР задержало двух руководителей исправительных колоний, которые продавали продукты питания. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве задержали двух заместителей руководителей госучреждений Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации, расположенных в Харьковской области во время сбыта продуктов питания, приобретенных для осужденных", - говорится в сообщении.
По предварительной информации должностные лица списывали продукты питания для осужденных, закупленные Министерством юстиции, и продавали их оптовыми партиями с территории исправительных колоний Харькова.
За два месяца противоправной деятельности, задокументировано хищение и продажу продуктов питания должностными лицами на сумму свыше 500 тысяч гривен.
"При попытке выезда с территории одной из колоний двух микроавтобусов с продуктами, изъято около трех тонн замороженного мяса и рыбы", - отметили в ГБР.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).
В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, первые оперативные работники Управления специального назначения Государственного бюро расследований приняли присягу.