Забезпечував пальним військову техніку рф - на Харківщині затримано депутата-колаборанта
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. СБУ затримала в Харківській області депутата-колаборанта, який забезпечував пальним військову техніку росії. Для цього він використовував місцеву нафтобазу та мережу захоплених автозаправних станцій, повідомляє УНН з посиланням на відомство.
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«Служба безпеки затримала депутата Шевченківської селищної ради на Харківщині, який добровільно співпрацював з агресором під час окупації регіону. За даними слідства, після захоплення Куп’янського району посадовець підтримав російських загарбників, за що отримав від них «дозвіл» на торгівлю пальним», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що для ведення незаконного бізнесу колаборант використовував місцеву нафтобазу та мережу захоплених автозаправних станцій на території райцентру та селища Шевченкове.
В СБУ зазначають, що за наявними даними, серед «споживачів» паливно-мастильних матеріалів були окупаційні підрозділи рф, які заправляли свою техніку на загарбаних АЗС.
Щоб наповнювати резервуари, фігурант налагодив постачання пального з росії, а з отриманих прибутків щомісяця сплачував «ренту» до бюджету країни-агресора. Після звільнення району зловмисник залишився в селищі, де намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали», - інформує СБУ.
Повідомляється, що на підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Доповнення
Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника, який співпрацював з російськими загарбниками на період тимчасової окупації Харківщини.