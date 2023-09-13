Обеспечивал горючим военную технику рф - на Харьковщине задержано депутата-коллаборациониста

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«Служба безопасности задержала депутата Шевченковского поселкового совета на Харьковщине, который добровольно сотрудничал с агрессором во время оккупации региона. По данным следствия, после захвата Купянского района чиновник поддержал российских захватчиков, за что получил от них «разрешение» на торговлю горючим», - говорится в сообщении.

Сообщается, что для ведения незаконного бизнеса коллаборационист использовал местную нефтебазу и сеть захваченных автозаправочных станций на территории райцентра и поселка Шевченково.

В СБУ отмечают, что по имеющимся данным, среди «потребителей» горюче-смазочных материалов были оккупационные подразделения рф, которые заправляли свою технику на захваченных АЗС.

Чтобы наполнять резервуары, фигурант наладил поставки топлива из россии, а с полученных доходов ежемесячно платил «ренту» в бюджет страны-агрессора. После освобождения района злоумышленник остался в поселке, где пытался «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия. Однако, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали», - информирует СБУ.

Сообщается, что на основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

Служба безопасности задержала еще одного вражеского пособника, который сотрудничал с российскими захватчиками на период временной оккупации Харьковщины.



