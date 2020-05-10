На Харківщині за добу виявили 44 випадки COVID-19, двоє людей померли

"За останню добу в області лабораторно підтверджено 44 випадки захворювання на COVID-19 – у жителів Харкова, Первомайського, Харківського, Чугуївського, Шевченківського, Зачепилівського та Куп‘янського районів", - йдеться у повідомленні.

Кучер наголосив, що з підтверджених за останню добу випадків, 26 – у харків’ян. Усього в місті Харкові близько 60% усіх захворілих по області.

"З діагнозом COVID-19 госпіталізовано 203 людини (з них 8 – на кисневій підтримці (масці)), 286 – на самоізоляції. З підозрою на коронавірус госпіталізовано 101 людину, 30 – на самоізоляції. На жаль, померло 2 людини - харків’янки (48 та 56 років). Обидві мали серйозні супутні захворювання", - повідомив глава ОДА.

Також згідно з епідеміологічним розслідуванням серед захворілих 9 медиків.

Усього в області з початку епідемії зафіксовано 572 випадки захворювань. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 16 жителів регіону. Ще 67 одужали і були виписані з лікарень, у тому числі 6 - за минулу добу.

Нагадаємо, що за останню добу на COVID-19 в Україні захворіли 522 людини, померли 15 осіб.