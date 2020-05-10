В Харьковской области за сутки обнаружили 44 случая COVID-19, два человека умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. За последние сутки в Харьковской области зарегистрировали 44 новых случая коронавируса, среди них 9 медицинских работников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал главы Харьковской ОГА Алексея Кучера.
"За последние сутки в области лабораторно подтверждено 44 случая заболевания COVID-19 - у жителей Харькова, Первомайского, Харьковского, Чугуевского, Шевченковского, Зачепиловского и Купянского районов", - говорится в сообщении.
Кучер отметил, что из подтвержденных за последние сутки случаев, 26 - у харьковчан. Всего в городе Харькове около 60% всех заболевших по области.
"С диагнозом COVID-19 госпитализированы 203 человека (из них 8 - на кислородной поддержке (маске)), 286 - на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализированы 101 человека, 30 - на самоизоляции. К сожалению, умерло 2 человека - харьковчанки (48 и 56 лет). Обе имели серьезные сопутствующие заболевания", - сообщил глава ОГА.
Также согласно эпидемиологическим расследованием среди заболевших 9 медиков.
Всего в области с начала эпидемии зафиксировано 572 случая заболеваний. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 16 жителей региона. Еще 67 выздоровели и были выписаны из больниц, в том числе 6 - за прошедшие сутки.
Напомним, что за последние сутки COVID-19 в Украине заболели 522 человека, умерли 15 человек.