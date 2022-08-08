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На Харківщині внаслідок агресії рф повністю або частково зруйнувано понад 7 тисяч об’єктів

На Харківщині внаслідок агресії рф повністю або частково зруйнувано понад 7 тисяч об’єктів

Київ • УНН

 • 210716 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. На Харківщині вже повністю або частково зруйнувано понад 7 тисяч об’єктів у місті та області, 2800 багатоповерхівок, майже 1800 житлових будинків, понад пів тисячі закладів освіти та півтори сотні лікарень. Про це повідомив очільник обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає УНН.

Деталі

Також керівник обласної прокуратури зазначив, що на сьогоднішній день правоохоронцями розслідується майже три з половиною тисячі злочинів, пов’язаних з порушенням законів та звичаїв війни.

Серед них майже три тисячі — це злочини, пов‘язані з бомбардуванням цивільної інфраструктури, близько 50 — стосовно вбивств, понад 120 — щодо незаконного позбавлення волі. Також розслідується майже 300 злочинів щодо мародерства та 4 — щодо зґвалтувань.

Нагадаємо 

На Харківщині вже загинуло понад 1000 цивільних людей, з них – 50 дітей.

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