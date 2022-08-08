На Харківщині внаслідок агресії рф повністю або частково зруйнувано понад 7 тисяч об’єктів

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Також керівник обласної прокуратури зазначив, що на сьогоднішній день правоохоронцями розслідується майже три з половиною тисячі злочинів, пов’язаних з порушенням законів та звичаїв війни.

Серед них майже три тисячі — це злочини, пов‘язані з бомбардуванням цивільної інфраструктури, близько 50 — стосовно вбивств, понад 120 — щодо незаконного позбавлення волі. Також розслідується майже 300 злочинів щодо мародерства та 4 — щодо зґвалтувань.

Нагадаємо

На Харківщині вже загинуло понад 1000 цивільних людей, з них – 50 дітей.