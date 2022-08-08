На Харківщині внаслідок агресії рф повністю або частково зруйнувано понад 7 тисяч об’єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. На Харківщині вже повністю або частково зруйнувано понад 7 тисяч об’єктів у місті та області, 2800 багатоповерхівок, майже 1800 житлових будинків, понад пів тисячі закладів освіти та півтори сотні лікарень. Про це повідомив очільник обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає УНН.
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Також керівник обласної прокуратури зазначив, що на сьогоднішній день правоохоронцями розслідується майже три з половиною тисячі злочинів, пов’язаних з порушенням законів та звичаїв війни.
Серед них майже три тисячі — це злочини, пов‘язані з бомбардуванням цивільної інфраструктури, близько 50 — стосовно вбивств, понад 120 — щодо незаконного позбавлення волі. Також розслідується майже 300 злочинів щодо мародерства та 4 — щодо зґвалтувань.
Нагадаємо
На Харківщині вже загинуло понад 1000 цивільних людей, з них – 50 дітей.