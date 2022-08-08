На Харьковщине в результате агрессии рф полностью или частично разрушено более 7 тысяч объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. На Харьковщине уже полностью или частично разрушено более 7 тысяч объектов в городе и области, 2800 многоэтажек, почти 1800 жилых домов, более полутысячи учебных заведений и полторы сотни больниц. Об этом сообщил глава областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает УНН.
Детали
Также руководитель областной прокуратуры отметил, что на сегодняшний день правоохранителями расследуется почти три с половиной тысячи преступлений, связанных с нарушением законов и обычаев войны.
Среди них почти три тысячи — это преступления, связанные с бомбардировкой гражданской инфраструктуры, около 50 — в отношении убийств, более 120 — в отношении незаконного лишения свободы. Также расследуется почти 300 преступлений по мародерству и 4 — по изнасилованиям.
Напомним
В Харьковской области уже погибло более 1000 гражданских людей, из них – 50 детей.