На Харківщині вирішили закрити на карантин дитячу поліклініку

"У зв’язку з лабораторним підтвердженням у декількох медичних працівників дитячої поліклініки інфікування COVID-19, її закрито на карантин (з 12.05.2020) для проведення робіт з дезінфекції та обстеження решти персоналу. Одночасно служба сімейних лікарів організує прийом дітей фахівцями, які мають негативний ПЦР-тест, тобто є здоровими", — написав він.

Додамо, за даними Харківського обласного лабораторного центру МОЗ на 11 травня, у Первомайському районі зареєстровано 14 випадків COVID-19. Загалом в області - 595 випадків хвороби, з них 19 летальні, 73 одужання.

"Всі випадки захворювання мають легку або середню форму. 2 медиків госпіталізовано, їх стан днями покращився; 2-є з підвищеною температурою 37-39 гр. знаходяться вдома, решта не відчуває будь-яких симптомів", - додав Бакшеєв.