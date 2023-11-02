На Харківщині через безпекову ситуацію запровадили примусову евакуацію 275 дітей - Мінреінтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Через безпекову ситуацію у низці населених пунктів Харківської області запровадили примусову евакуацію 275 дітей з їхніми родинами. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, повідомляє УНН.
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"Через складну безпекову ситуацію на Харківщини схвалено примусову евакуацію 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів. Її проведуть із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району Харківської області", - йдеться у повідомленні.
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Таку евакуацію планують провести протягом 45 діб. Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.
Для здійснення евакуації з Харківщини розгорнуто збірний і приймальний пункти евакуації.
Там також зауважили, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади.
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