На Харьковщине из-за ситуации с безопасностью ввели принудительную эвакуацию 275 детей - Минреинтеграции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Из-за ситуации с безопасностью в ряде населенных пунктов Харьковской области ввели принудительную эвакуацию 275 детей с их семьями. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции, сообщает УНН.
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"Из-за сложной ситуации с безопасностью на Харьковщине одобрена принудительная эвакуация 275 детей с их семьями из 66 населенных пунктов. Ее проведут из Кондрашевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Двуречанской и Ольховатской территориальных громад Купянского района Харьковской области", - говорится в сообщении.
Детали
Такую эвакуацию планируют провести в течение 45 суток. Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут обеспечены бесплатным убежищем, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и тому подобное.
Для осуществления эвакуации из Харьковщины развернуты сборный и приемный пункты эвакуации.
Там также отметили, что эвакуация осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо обратиться в местные органы власти.
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