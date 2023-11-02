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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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На Харьковщине из-за ситуации с безопасностью ввели принудительную эвакуацию 275 детей - Минреинтеграции

Киев • УНН

 • 126069 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Из-за ситуации с безопасностью в ряде населенных пунктов Харьковской области ввели принудительную эвакуацию 275 детей с их семьями. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции, сообщает УНН

На Харьковщине из-за ситуации с безопасностью ввели принудительную эвакуацию 275 детей - Минреинтеграции

Цитата

"Из-за сложной ситуации с безопасностью на Харьковщине одобрена принудительная эвакуация 275 детей с их семьями из 66 населенных пунктов. Ее проведут из Кондрашевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Двуречанской и Ольховатской территориальных громад Купянского района Харьковской области", - говорится в сообщении.

Детали

Такую эвакуацию планируют провести в течение 45 суток. Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут обеспечены бесплатным убежищем, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и тому подобное.

Для осуществления эвакуации из Харьковщины развернуты сборный и приемный пункты эвакуации.

Там также отметили, что эвакуация осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо обратиться в местные органы власти.

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