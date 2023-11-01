Евакуація на Херсонщині: на небезпечній території залишаються 497 дітей, триває роз'яснювальна робота
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. З небезпечних громад Херсонщини вже евакуйовано 287 дітей разом з сімʼями. Утім ще залишаються 497 дітей, - ведеться розʼяснювальна робота з їхніми рідними щодо важливості виїзду. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА.
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На Херсонщині триває обов'язкова евакуація з небезпечних громад. Першочергово йдеться про родини з дітьми, але виїхати до більш безпечних місць може кожен житель регіону, повідомляють в ОВА.
Стверджується, що з моменту ухвалення рішення про обов’язкову евакуацію вже виїхало 287 дітей з сімʼями з 13 населених пунктів.
Згідно з офіційною інформацією, ще 497 дітей залишаються, тому волонтери низки організацій продовжують роз’яснювальну роботу щодо необхідності евакуації жителів небезпечних територій.
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«На небезпечній території ще залишається 497 дітей. Триває розʼяснювальна робота з їхніми рідними щодо важливості виїзду», - інформує Херсонська ОВА.
Також там ще раз нагадують, що з питань евакуації необхідно звертатися до контактного центру Херсонської ОВА: 0800 101 102 або безпосередньо до працівників органів місцевого самоврядування вашого населеного пункту.
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