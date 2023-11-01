Эвакуация в Херсонской области: на опасной территории остаются 497 детей, продолжается разъяснительная работа
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Из опасных громад Херсонской области уже эвакуированы 287 детей вместе с семьями. Впрочем, еще остаются 497 детей, - ведется разъяснительная работа с их родными о важности выезда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОВА.
Детали
В Херсонской области продолжается обязательная эвакуация из опасных громад. В первую очередь речь идет о семьях с детьми, но выехать в более безопасные места может каждый житель региона, сообщают в ОВА.
Утверждается, что с момента принятия решения об обязательной эвакуации уже выехало 287 детей с семьями из 13 населенных пунктов.
Согласно официальной информации, еще 497 детей остаются, поэтому волонтеры ряда организаций продолжают разъяснительную работу о необходимости эвакуации жителей опасных территорий.
Цитата
«На опасной территории еще остается 497 детей. Продолжается разъяснительная работа с их родными о важности выезда», - информирует Херсонская ОВА.
Также там еще раз напоминают, что по вопросам эвакуации необходимо обращаться в контактный центр Херсонской ОВА: 0800 101 102 или непосредственно к работникам органов местного самоуправления вашего населенного пункта.
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