В Івано-Франківській області пожежу у храмі не могли ліквідувати майже три години

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. 19 серпня на Івано-Франківщині горів Храм Пресвятої Діви Марії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Україні.

“19 серпня о 16 год. 45 хв. у с. Новоселиця, Снятинського району в будівлі Церкви Введення в Храм Пресвятої Діви Марії виникла пожежа”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що майже через три години, о 19 год. 40 хв. підрозділами ДСНС було ліквідовано пожежу на площі 250 м2.

Додається, що жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, на Київщині внаслідок удару блискавки загорілась церква УПЦ МП.

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