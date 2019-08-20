В Івано-Франківській області пожежу у храмі не могли ліквідувати майже три години
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. 19 серпня на Івано-Франківщині горів Храм Пресвятої Діви Марії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Україні.
“19 серпня о 16 год. 45 хв. у с. Новоселиця, Снятинського району в будівлі Церкви Введення в Храм Пресвятої Діви Марії виникла пожежа”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що майже через три години, о 19 год. 40 хв. підрозділами ДСНС було ліквідовано пожежу на площі 250 м2.
Додається, що жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, на Київщині внаслідок удару блискавки загорілась церква УПЦ МП.