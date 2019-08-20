В Ивано-Франковской области горящий храм не могли потушить почти три часа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. 19 августа в Ивано-Франковской области горел Храм Пресвятой Девы Марии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Украине.
"19 августа в 16 час. 45 мин. в с. Новоселица, Снятинского района в здании Церкви Введения в Храм Пресвятой Девы Марии возник пожар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что почти через 3:00, в 19 час. 40 мин. подразделениями ГСЧС был ликвидирован пожар на площади 250 м2.
Добавляется, что жертв и пострадавших нет.
Напомним, в Киевской области в результате удара молнии загорелась церковь УПЦ МП.