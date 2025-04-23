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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
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На Гаїті через напади банд закривається найбільша лікарня в Міребале

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Головна лікарня Гаїті припинила роботу через напади банд на місто Міребале. Гуманітарні організації згортають діяльність, а більшість лікарень в столиці не працюють.

На Гаїті через напади банд закривається найбільша лікарня в Міребале

На Гаїті закривають головну лікарню через напади банд. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Відтак, найбільша лікарня розташована в місті Міребале, припинила роботу через критичну ситуацію з безпекою. Заклад, який десятиліттями залишався основною опорою для тисяч пацієнтів Гаїті, змушений був зупинити прийом нових хворих і почав евакуацію вже госпіталізованих.

Причиною стала активізація збройних банд, які наприкінці березня здійснили напад на місто, визволили сотні в’язнів і фактично взяли під контроль навколишню територію. У таких умовах забезпечення безпеки медперсоналу й пацієнтів стало неможливим. Це лише посилило гуманітарну кризу в регіоні, де медична допомога й без того була вкрай обмеженою.

 

Лікарня в Міребале, яка щодня обслуговувала сотні людей і мала 300 ліжок, виконувала роль центрального медичного хабу – від інтенсивної терапії до лікування онкології та інфекційних хвороб. Тепер ці функції доведеться розподіляти між іншими закладами, багато з яких працюють на межі своїх можливостей або також зазнають скорочень.

На цьому тлі міжнародні організації скорочують присутність у країні. Так, деякі гуманітарні місії тимчасово згорнули діяльність у столиці Порт-о-Пренсі, посилаючись на прямі атаки на своїх працівників.

За даними ООН, більшість медичних закладів у столиці не функціонує або працює лише частково. У таких умовах доступ до базової медичної допомоги для багатьох гаїтян став питанням виживання.

Нагадаємо

Раніше ООН повідомляла про критичну ситуацію на Гаїті через бандитське насильство. За рік зафіксовано 5600 смертей та понад мільйон внутрішньо переміщених осіб.

ООН: мільйон гаїтян покинули домівки через "хвилю надзвичайної жорстокості"26.02.25, 09:35 • 22812 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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