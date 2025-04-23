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Financial Times

MIM-104 Patriot

На Гаити из-за нападений банд закрывается крупнейшая больница в Миребале

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Главная больница Гаити прекратила работу из-за нападений банд на город Миребале. Гуманитарные организации сворачивают деятельность, а большинство больниц в столице не работают.

На Гаити из-за нападений банд закрывается крупнейшая больница в Миребале

На Гаити закрывают главную больницу из-за нападений банд. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Следовательно, самая большая больница, расположенная в городе Миребале, прекратила работу из-за критической ситуации с безопасностью. Учреждение, которое десятилетиями оставалось основной опорой для тысяч пациентов Гаити, вынуждено было остановить прием новых больных и начало эвакуацию уже госпитализированных.

Причиной стала активизация вооруженных банд, которые в конце марта совершили нападение на город, освободили сотни заключенных и фактически взяли под контроль окружающую территорию. В таких условиях обеспечение безопасности медперсонала и пациентов стало невозможным. Это лишь усилило гуманитарный кризис в регионе, где медицинская помощь и без того была крайне ограниченной.

 

Больница в Миребале, которая ежедневно обслуживала сотни людей и имела 300 коек, выполняла роль центрального медицинского хаба – от интенсивной терапии до лечения онкологии и инфекционных болезней. Теперь эти функции придется распределять между другими учреждениями, многие из которых работают на пределе своих возможностей или также подвергаются сокращениям.

На этом фоне международные организации сокращают присутствие в стране. Так, некоторые гуманитарные миссии временно свернули деятельность в столице Порт-о-Пренсе, ссылаясь на прямые атаки на своих работников.

По данным ООН, большинство медицинских учреждений в столице не функционирует или работает лишь частично. В таких условиях доступ к базовой медицинской помощи для многих гаитян стал вопросом выживания.

Напомним

Ранее ООН сообщала о критической ситуации на Гаити из-за бандитского насилия. За год зафиксировано 5600 смертей и более миллиона внутренне перемещенных лиц.

ООН: миллион гаитян покинули дома из-за «волны чрезвычайной жестокости»26.02.25, 09:35 • 22810 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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