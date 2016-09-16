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На ГОГОЛЬFEST 2016 будуть роздавати справжні гроші

На ГОГОЛЬFEST 2016 будуть роздавати справжні гроші

Київ • УНН

 • 62 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Під час церемонії відкриття “Виставки продажного сучасного мистецтва” в рамках ГОГОЛЬFEST 2016, що відбудеться 16 вересня о 23:00 планується роздача грошей. Кураторами події будуть музиканти і візуальні артисти Альберт Цукренко і Вова Пахолюк (“Хамерман Знищує Віруси”), передає УНН з посиланням на Cultprostir.

У рамках виставки-ярмарку його куратори реалізують свій власний проект “2036”, в якому говоритимуть про нинішній арт-ринок з позицій майбутнього — а саме з 2036-го року.

“Занепад і смуток, що панують зараз на арт-ринку, у 2036-му залишаться в далекому минулому. Художники, що зводять зараз кінці з кінцями, на той час стануть багатіями і медіазірками, як люди, причетні до найважливішого і найпліднішого періоду в українському мистецтві. Величезних грошей будуть коштувати не тільки їхні твори, а й особисті речі, все, що пов’язано з їхньою біографією. Тому в рамках „2036“, крім усього іншого, відбудеться аукціон таких особистих речей. А ще прямо на відкритті виставки-ярмарку відбудеться акція „Обіцянка майбутніх благ“: ми роздаватимемо справжні гроші, щоб остаточно переконати відвідувачів виставки та художників у чудових перспективах українського арт-ринку”, — пояснив А.Цуренко.

Куратори не озвучили суму, яку вони збираються роздати, але, за їхніми словами, вона досить значна.

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