На ГОГОЛЬFEST 2016 будут раздавать настоящие деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Во время церемонии открытия "Выставки продажного современного искусства" в рамках ГОГОЛЬFEST 2016, который состоится 16 сентября в 23:00 планируется раздача денег. Кураторами события будут музыканты и визуальные артисты Альберт Цукренко и Вова Пахолюк ( "Хамерман Уничтожает вирусы"), передает УНН со ссылкой на Cultprostir.
В рамках выставки-ярмарки его кураторы реализуют свой собственный проект "2036", в котором будут говорить о нынешнем арт-рынке с позиций будущего - а именно, с 2036-го года.
"Закат и грусть, господствующих сейчас на арт-рынке, в 2036-м останутся в далеком прошлом. Художники, которые сводят сейчас концы с концами, в то время станут богачами и медиазвездами, как люди, причастные к самому важному и плодотворному периоду в украинском искусстве. Огромных денег будут стоить не только их произведения, но и личные вещи, все, что связано с их биографией. Поэтому в рамках "2036", кроме всего прочего, состоится аукцион таких личных вещей. А еще прямо на открытии выставки-ярмарки состоится акция "Обещание будущих благ": мы будем раздавать настоящие деньги, чтобы окончательно убедить посетителей выставки и художников в замечательных перспективах украинского арт-рынка ", - пояснил А.Цуренко.
Кураторы не озвучили сумму, которую они собираются раздать, но, по их словам, она довольно значительна.