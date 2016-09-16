На ГОГОЛЬFEST 2016 будут раздавать настоящие деньги

В рамках выставки-ярмарки его кураторы реализуют свой собственный проект "2036", в котором будут говорить о нынешнем арт-рынке с позиций будущего - а именно, с 2036-го года.

"Закат и грусть, господствующих сейчас на арт-рынке, в 2036-м останутся в далеком прошлом. Художники, которые сводят сейчас концы с концами, в то время станут богачами и медиазвездами, как люди, причастные к самому важному и плодотворному периоду в украинском искусстве. Огромных денег будут стоить не только их произведения, но и личные вещи, все, что связано с их биографией. Поэтому в рамках "2036", кроме всего прочего, состоится аукцион таких личных вещей. А еще прямо на открытии выставки-ярмарки состоится акция "Обещание будущих благ": мы будем раздавать настоящие деньги, чтобы окончательно убедить посетителей выставки и художников в замечательных перспективах украинского арт-рынка ", - пояснил А.Цуренко.

Кураторы не озвучили сумму, которую они собираются раздать, но, по их словам, она довольно значительна.