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На фронті зафіксували 64 боєзіткнення, 26 з них на Покровському напрямку - Генштаб

На фронті зафіксували 64 боєзіткнення, 26 з них на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 29112 перегляди

На фронті зафіксовано 64 бойових зіткнення, з яких 26 на Покровському напрямку. Українські захисники відбили 22 ворожі атаки, ще 4 тривають, найбільша активність спостерігається на Покровському та Курському напрямках.

Від початку доби 9 лютого на російсько-українському фронті відбулось 64 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 22 ворожі атаки на Покровському напрямку, 4 - тривають досі. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16.00 09.02.2025, пише УНН.

Постраждали від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони населених пунктів України, серед яких Покровка, Новодмитрівка, Шевченкове, Велика Писарівка Сумської області; Тимофіївка, Клинова-Новоселівка, Відродженівське Харківської області; Блешня, Костобобрів Чернігівської області,

- йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили один штурм ворожих військ поблизу Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває до цього часу. Крім того, ворог завдав авіаційного удару некерованими ракетами по району населеного пункту Нестерне. 

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня чотири рази намагався просунутися до наших позицій в районах Богуславки, Петропавлівки та Загризового. 

Агресор збільшив кількість атак до шести на Лиманському напрямку. Атакував поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Ямполівка та Новолюбівка. Одне боєзіткнення наразі триває. 

На Краматорському напрямку наші захисники відбивають дві атаки окупантів в районі Часового Яру. 

На Торецькому напрямку ворог п’ять разів намагався йти вперед в районах Торецька та Щербинівки. На даний час триває два боєзіткнення. 

На Покровському напрямку ворог 26 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності. Наші захисники відбили 22 ворожі атаки в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне. Наразі тривають чотири боєзіткнення. На Звірове та Покровськ ворог скинув дві авіабомби. 

Тривають запеклі бої на Новопавлівському напрямку. Поблизу Костянтинополя протягом дня наші оборонці відбили п’ять атак противника, ще два боєзіткнення тривають дотепер. 

На Гуляйпільському напрямку авіаударів КАБами зазнали Гуляйполе та Червоне, населений пункт Новосілка потрапив під удари некерованими авіаційними ракетами. 

На Оріхівському напрямку ударів НАРами зазнали райони населених пунктів П'ятихатки та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог активних дій не проводив. 

На Курщині українські захисники відбивали 11 атак загарбників, сім боєзіткнень ще тривають. Крім того, ворог здійснив 233 артилерійські обстріли, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню,

- додали у Генштабі.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося. 

Нагадаємо

За тиждень рф випустила по Україні 1260 авіабомб, 750 дронів та понад 10 ракет різних типів. Зеленський назвав три фактори, що дозволяють росії підтримувати таку інтенсивність атак.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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