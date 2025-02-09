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За тиждень росія застосувала проти України 1260 авіабомб і понад 750 дронів - Зеленський

За тиждень росія застосувала проти України 1260 авіабомб і понад 750 дронів - Зеленський

Київ • УНН

 • 77216 перегляди

За тиждень рф випустила по Україні 1260 авіабомб, 750 дронів та понад 10 ракет різних типів. Зеленський назвав три фактори, що дозволяють росії підтримувати таку інтенсивність атак.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень росія випустила по Україні понад 1260 авіабомб, 750 дронів і понад 10 ракет різних типів.

Президент наголосив, що російське військове виробництво тримається на схемах обходу санкцій, високих цінах на нафту та недостатній кількості в України далекобійних ракет і дронів, передає УНН.

Цього тижня понад 1260 авіабомб, майже 750 ударних дронів і більш ніж 10 ракет різних типів випустили росіяни проти наших людей. російське військове виробництво, яке забезпечує такий терор, тримається на трьох речах – це схеми обходу санкцій, без яких у росії не було б критично важливих компонентів, високі ціни на нафту, які було б правильно знизити, і недостатня кількість наших далекобійних ракет і дронів

- повідомив Зеленський. 

кремль не бажає переговорів і миру з Україною - ISW09.02.25, 04:19 • 59757 переглядiв

Він зазначив, що має бути більше глобальної роботи, щоб знизити можливості російської нафтової галузі.

І ми й надалі будемо збільшувати виробництво наших ракет і дронів і закликаємо всіх партнерів інвестувати в український ОПК, тому що це інвестиції в захист життя

- додав президент.

Нагадаємо

Ворог атакував 151-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами із низки напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. 

Зеленський показав голові Військового комітету НАТО виробництво української далекобійної зброї08.02.25, 20:12 • 64347 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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