За неделю россия применила против Украины 1260 авиабомб и более 750 дронов - Зеленский

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Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
05:21 • 85141 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 111692 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 120472 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 125027 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 114348 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 124423 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 127482 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

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В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 128051 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 127874 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За неделю россия применила против Украины 1260 авиабомб и более 750 дронов - Зеленский

За неделю россия применила против Украины 1260 авиабомб и более 750 дронов - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 4268 просмотра

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За неделю рф выпустила по Украине 1260 авиабомб, 750 дронов и более 10 ракет различных типов. Зеленский назвал три фактора, позволяющие россии поддерживать такую интенсивность атак.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за неделю россия выпустила по Украине более 1260 авиабомб, 750 дронов и более 10 ракет различных типов.

Президент подчеркнул, что российское военное производство держится на схемах обхода санкций, высоких ценах на нефть и недостаточном количестве в Украине дальнобойных ракет и дронов, передает УНН.

На этой неделе более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет различных типов выпустили россияне против наших людей. российское военное производство, которое обеспечивает такой террор, держится на трех вещах - это схемы обхода санкций, без которых у России не было бы критически важных компонентов, высокие цены на нефть, которые было бы правильно снизить, и недостаточное количество наших дальнобойных ракет и дронов

- сообщил Зеленский. 

кремль не желает переговоров и мира с Украиной - ISW09.02.25, 04:19 • 26981 просмотр

Он отметил, что должно быть больше глобальной работы, чтобы снизить возможности российской нефтяной отрасли.

И мы и в дальнейшем будем увеличивать производство наших ракет и дронов и призываем всех партнеров инвестировать в украинский ОПК, потому что это инвестиции в защиту жизни

- добавил президент.

Напомним,

Враг атаковал 151-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с ряда направлений. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. 

Зеленский показал главе Военного комитета НАТО производство украинского дальнобойного оружия08.02.25, 20:12 • 59602 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
natoNATO
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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