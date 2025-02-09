За неделю россия применила против Украины 1260 авиабомб и более 750 дронов - Зеленский
Киев • УНН
За неделю рф выпустила по Украине 1260 авиабомб, 750 дронов и более 10 ракет различных типов. Зеленский назвал три фактора, позволяющие россии поддерживать такую интенсивность атак.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что за неделю россия выпустила по Украине более 1260 авиабомб, 750 дронов и более 10 ракет различных типов.
Президент подчеркнул, что российское военное производство держится на схемах обхода санкций, высоких ценах на нефть и недостаточном количестве в Украине дальнобойных ракет и дронов, передает УНН.
На этой неделе более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет различных типов выпустили россияне против наших людей. российское военное производство, которое обеспечивает такой террор, держится на трех вещах - это схемы обхода санкций, без которых у России не было бы критически важных компонентов, высокие цены на нефть, которые было бы правильно снизить, и недостаточное количество наших дальнобойных ракет и дронов
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Он отметил, что должно быть больше глобальной работы, чтобы снизить возможности российской нефтяной отрасли.
И мы и в дальнейшем будем увеличивать производство наших ракет и дронов и призываем всех партнеров инвестировать в украинский ОПК, потому что это инвестиции в защиту жизни
Напомним,
Враг атаковал 151-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с ряда направлений. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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