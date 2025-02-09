За неделю россия применила против Украины 1260 авиабомб и более 750 дронов - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за неделю россия выпустила по Украине более 1260 авиабомб, 750 дронов и более 10 ракет различных типов.

Президент подчеркнул, что российское военное производство держится на схемах обхода санкций, высоких ценах на нефть и недостаточном количестве в Украине дальнобойных ракет и дронов, передает УНН.

На этой неделе более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет различных типов выпустили россияне против наших людей. российское военное производство, которое обеспечивает такой террор, держится на трех вещах - это схемы обхода санкций, без которых у России не было бы критически важных компонентов, высокие цены на нефть, которые было бы правильно снизить, и недостаточное количество наших дальнобойных ракет и дронов

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Он отметил, что должно быть больше глобальной работы, чтобы снизить возможности российской нефтяной отрасли.

И мы и в дальнейшем будем увеличивать производство наших ракет и дронов и призываем всех партнеров инвестировать в украинский ОПК, потому что это инвестиции в защиту жизни