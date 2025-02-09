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На фронте зафиксировали 64 боестолкновения, 26 из них на Покровском направлении - Генштаб

На фронте зафиксировали 64 боестолкновения, 26 из них на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 5942 просмотра

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На фронте зафиксировано 64 боевых столкновения, из которых 26 на Покровском направлении. Украинские защитники отбили 22 вражеские атаки, еще 4 продолжаются, наибольшая активность наблюдается на Покровском и Курском направлениях.

С начала суток 9 февраля на российско-украинском фронте состоялось 64 боевых столкновения. Силы обороны отбили 22 вражеские атаки на Покровском направлении, 4 - продолжаются до сих пор. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16.00 09.02.2025, пишет УНН.

Пострадали от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы населенных пунктов Украины, среди которых Покровка, Новодмитровка, Шевченково, Большая Писаревка Сумской области; Тимофеевка, Клинова-Новоселовка, Возрожденовское Харьковской области; Блешня, Костобобров Черниговской области,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили один штурм вражеских войск вблизи Волчанска, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами по району населенного пункта Нестерно. 

На Купянском направлении враг в течение дня четыре раза пытался продвинуться к нашим позициям в районах Богуславки, Петропавловки и Загрызово. 

Агрессор увеличил количество атак до шести на Лиманском направлении. Атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Ямполовка и Новолюбовка. Одно боестолкновение пока продолжается. 

На Краматорском направлении наши защитники отражают две атаки оккупантов в районе Часового Яра. 

На Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в районах Торецка и Щербиновки. В настоящее время продолжается два боестолкновения. 

На Покровском направлении враг 26 раз начинал столкновения различной интенсивности. Наши защитники отбили 22 вражеские атаки в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения. На Зверево и Покровск враг сбросил две авиабомбы. 

Продолжаются ожесточенные бои на Новопавловском направлении. Вблизи Константинополя в течение дня наши защитники отбили пять атак противника, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. 

На Гуляйпольском направлении авиаударам КАБами подверглись Гуляйполе и Красное, населенный пункт Новоселка попал под удары неуправляемыми авиационными ракетами. 

На Ореховском направлении ударам НАРами подверглись районы населенных пунктов Пятихатки и Каменское.

На Приднепровском направлении враг активных действий не проводил. 

На Курщине украинские защитники отбивали 11 атак захватчиков, семь боестолкновений еще продолжаются. Кроме того, враг осуществил 233 артиллерийских обстрела, в частности четыре - из реактивных систем залпового огня,

- добавили в Генштабе.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. 

Напомним

За неделю рф выпустила по Украине 1260 авиабомб, 750 дронов и более 10 ракет различных типов. Зеленский назвал три фактора, позволяющие россии поддерживать такую интенсивность атак.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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