На фронті за добу відбулося 116 боєзіткнень, ворог скинув 142 КАБи - Генштаб
Київ • УНН
російські війська завдали 43 авіаудари, застосували 6238 дронів-камікадзе та здійснили 2143 обстріли. Найбільше атак зафіксовано на Костянтинівському напрямку.
Протягом доби 10 листопада на фронті відбулося 116 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Деталі
Зазначається, що противник завдав 43 авіаційні удари, скинув 142 керовані авіабомби.
Крім того, залучив для ураження 6238 дронів-камікадзе та здійснив 2143 обстріли населених пунктів і позицій наших військ
Ситуація по напрямках
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали трьох авіаударів, скинувши шість КАБ, та здійснили 32 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів в районі Тихого, у бік населених пунктів Чайківка, Охрімівка, Волохівка, Миколаївка, Бакшеївка та Мала Вовча.
На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.Дві спроби загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Дружелюбівки та Колодязів.
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На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Миколаївка.
На Краматорському напрямку противник двічі штурмував в бік Голубівки.
На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 14 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Дружківки, Іллінівки, Миколайпілля, Русиного Яру, Грузького та Вільного.
Одинадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Добропілля, Василівка, Сергіївка та Молодецьке.
За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 67 окупантів, 20 - поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, десять спеціальних засобів, п’ять пунктів управління БпЛА та 34 укриття противника. Пошкоджено дев’ять одиниць автомобільної техніки, дев’ять гармат, один засіб РЕБ, вісім пунктів управління БпЛА та 115 укриттів противника. Знищено або подавлено 200 безпілотних літальних апаратів різних типів
На Олександрівському напрямку ворог двічі штурмував в бік Мирного та Тернового.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки у бік населеного пункту Різдвянка.
На Оріхівському напрямку окупанти проводили одну штурмову дію в бік Червоної Криниці.
На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не здійснювали.
"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося", - додали у Генштабі.
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