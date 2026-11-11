На фронте за сутки произошло 116 боестолкновений, враг сбросил 142 КАБа — Генштаб

В течение суток 10 ноября на фронте произошло 116 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Отмечается, что противник нанес 43 авиационных удара, сбросил 142 управляемые авиабомбы.

Кроме того, привлек для поражения 6238 дронов-камикадзе и осуществил 2143 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли три авиаудара, сбросив шесть КАБ, а также осуществили 32 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в районе Тихого, в сторону населенных пунктов Чайковка, Охримовка, Волоховка, Николаевка, Бакшеевка и Малая Волчья.

На Купянском направлении враг штурмовых действий не проводил.Две попытки захватчиков продвинуться отражали на Лиманском направлении в сторону Дружелюбовки и Колодезей.

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На Славянском направлении Силы обороны остановили попытку захватчиков продвинуться в районе населенного пункта Николаевка.

На Краматорском направлении противник дважды штурмовал в сторону Голубовки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 14 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Дружковки, Ильиновки, Николаевки, Русского Яра, Грузского и Вольного.

Одиннадцать атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Доброполье, Васильевка, Сергеевка и Молодецкое.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 67 оккупантов, 20 - ранены; уничтожены пять единиц автомобильной техники, десять специальных средств, пять пунктов управления БпЛА и 34 укрытия противника. Повреждены девять единиц автомобильной техники, девять орудий, одно средство РЭБ, восемь пунктов управления БпЛА и 115 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 200 беспилотных летательных аппаратов различных типов