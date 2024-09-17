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На фронті за добу відбулось 157 боїв: найбільше атак на Курахівському напрямку

На фронті за добу відбулось 157 боїв: найбільше атак на Курахівському напрямку

Київ • УНН

 • 23635 перегляди

За добу відбулося 157 бойових зіткнень, найбільше на Курахівському та Покровському напрямках. Ворог завдав 84 авіаудари та здійснив 4030 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних ділянках фронту.

Протягом минулої доби на фронті відбулось 157 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було відбито на Курахівському та Покровському напрямках. По це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00 17 вересня, передає УНН

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 84 авіаудари, зокрема, скинув 127 КАБів. Крім того, здійснив 4030 обстрілів, з них 135 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника, двох РЛС та двох інших важливих об’єктах окупантів.

На Харківському напрямку відбулося два бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу добігла 11. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Синьківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 21 штурмову дію неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Білогорівки та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три атаки російських загарбників поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів в районах Васюківки і Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Неліпівки, Дружби, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 атак агресора. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Гродівки, Новогродівки, Маринівки та Красного Яру. Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу Гродівки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки біля Українська, Цукуріно, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку противник здійснив сім атак у бік Вугледару, Катеринівки, Водяного та Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку зафіксовано один штурм наших позицій в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку ворог провів п’ять невдалих штурмів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція в Курській області.

Ще плюс 1020 окупантів і 2 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога17.09.24, 07:11 • 23424 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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