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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте за сутки произошло 157 боев: больше всего атак на Кураховском направлении

На фронте за сутки произошло 157 боев: больше всего атак на Кураховском направлении

Киев  •  УНН

17 сентября 2024, 05:36  •  16159 просмотра

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За сутки произошло 157 боевых столкновений, больше всего на Кураховском и Покровском направлениях. Враг нанес 84 авиаудара и совершил 4030 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных участках фронта.

За прошедшие сутки на фронте состоялось 157 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак было отражено на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 17 сентября, передает УНН

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 84 авиаудара, в частности, сбросил 127 КАБов. Кроме того, совершил 4030 обстрелов, из них 135 - из реактивных систем залпового огня.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, двум РЛС и двум другим важным объектам оккупантов.

На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло 11. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Новоосиново, Синьковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг совершил 21 штурмовое действие неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Белогоровки и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении украинские защитники отражали три атаки российских захватчиков вблизи Ивано-Дарьевки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Васюковки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Нелиповки, Дружбы, Торецка и Железного.

На Покровском направлениив наши защитники остановили 40 атак агрессора. Активнее всего российские оккупанты действовали вблизи Воздвиженки, Гродовки, Новогродовки, Мариновки и Красного Яра. Наибольшая концентрация вражеских атак зафиксирована вблизи Гродовки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 42 атаки возле Украинской, Цукурино, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.

На Времовском направлении противник совершил семь атак в сторону Угледара, Катериновки, Водяного и Константиновки.

На Ореховском направлении зафиксирован один штурм наших позиций в районе Роботино.

На Приднепровском направленииу враг провел пять неудачных штурмов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

Ще плюс 1020 окупантів і 2 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога17 сентября 2024, 04:11 • 17581 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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