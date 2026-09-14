На фронті відбулось 225 боїв, українські військові ліквідували 62 окупантів на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулось 225 бойових зіткнень, українські військові ліквідовували 62 окупантів на Покровському напрямку, ще 15 - поранено, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Загалом від початку цієї доби відбулося 225 бойових зіткнень. Агресор завдав 55 авіаційних ударів із застосуванням 190 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6183 дрони-камікадзе та здійснив 1724 обстріли позицій наших військ і населених пунктів - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби зафіксовано дві штурмові дії противника. Противник завдав одного авіаудару із застосуванням однієї КАБ, здійснив 50 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Козача Лопань, Лиман та Обухівка.

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції вісім разів проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Тищенківки, Моначинівки та Кіндрашівки. П’ять з цих атак ще тривають.

Шість спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Дробишеве, Лиман та Ямпіль.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли сім спроб загарбників йти вперед у районі населених пунктів Озерне, Крива Лука та Миколаївка. Два бої тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 27 ворожих штурмів у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки, Русиного Яру, Торецького, Вільного та Степів. Дві атаки тривають.

Двадцять дві атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Ганнівка, Білицьке, Добропілля, Світле, Матяшеве, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та Новопідгороднє. Одна штурмова дія ще продовжується.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 62 окупанти, 15 - поранено; знищено шість одиниць автомобільної техніки, спеціальний засіб, два пункти управління БпЛА, склад паливо-мастильних матеріалів та 36 укриттів особового складу. Пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, дев’ять пунктів управління БпЛА та 123 укриття особового складу. Знищено або подавлено 298 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак неподалік населених пунктів Різдвянка, Добропілля та Чарівне. Один з цих штурмів ще триває.

На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися в бік Щербаків та Степногірська.

На Придніпровському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

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