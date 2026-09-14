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На фронте произошло 225 боевых столкновений, украинские военнослужащие ликвидировали 62 оккупантов на Покровском направлении — Генштаб

Киев • УНН

 • 3688 просмотра

Российские войска осуществили 225 атак, нанесли 55 авиаударов и применили более 6 тысяч дронов. На Покровском направлении уничтожены 62 оккупанта.

На фронте произошло 225 боевых столкновений, украинские военнослужащие ликвидировали 62 оккупантов на Покровском направлении — Генштаб

С начала суток на фронте произошло 225 боевых столкновений, украинские военные ликвидировали 62 оккупантов на Покровском направлении, еще 15 — ранены, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Всего с начала этих суток произошло 225 боевых столкновений. Агрессор нанес 55 авиационных ударов с применением 190 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6183 дрона-камикадзе и осуществил 1724 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов 

— говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток зафиксированы два штурмовых действия противника. Противник нанес один авиаудар с применением одной КАБ, осуществил 50 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Казачья Лопань, Лиман и Обуховка. 

На Купянском направлении враг пытался улучшить свои позиции восемь раз, проводя штурмовые действия в направлении Радьковки, Тищенковки, Моначиновки и Кондрашовки. Пять из этих атак еще продолжаются.

Шесть попыток захватчиков продвинуться отражали на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Дробышево, Лиман и Ямполь.

На Славянском направлении Силы обороны остановили семь попыток захватчиков продвинуться в районе населенных пунктов Озерное, Кривая Лука и Николаевка. Два боя продолжаются.

На Краматорском направлении российские захватчики штурмовых действий не проводили.

На Константиновском направлении Силы обороны отражали 27 вражеских штурмов в районе населенного пункта Константиновка и в направлении Новоселовки, Иллиновки, Долгой Балки, Русиного Яра, Торецкого, Вольного и Степей. Две атаки продолжаются.

Двадцать две атаки осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Анновка, Белицкое, Доброполье, Светлое, Матяшево, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и Новоподгороднее. Одно штурмовое действие еще продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 62 оккупанта, 15 — ранены; уничтожены шесть единиц автомобильной техники, специальное средство, два пункта управления БПЛА, склад горюче-смазочных материалов и 36 укрытий личного состава. Повреждены пять единиц автомобильной техники, девять пунктов управления БПЛА и 123 укрытия личного состава. Уничтожены или подавлены 298 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак вблизи населенных пунктов Рождественка, Доброполье и Чаривное. Один из этих штурмов еще продолжается.

На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в направлении Щербаков и Степногорска.

На Приднепровском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Враг потерял на войне в Украине 1700 человек за сутки — Генштаб14.09.26, 07:44 • 13269 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина