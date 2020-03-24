На фоні карантину на декількох мостах у Києві утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Станом на 8:10 на декількох мостах Києва утворилися затори, не дивлячись на те, що у місті введено карантин через коронавірусне захворювання COVID-19. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори утворилися на проспектах Перемоги, Любомира Гузара, Леся Курбаса та Степана Бандери.
Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Йорданській та Покровській.
Окрім того, ускладнено рух вулицями Богатирською, Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькою та на вулиці Олени Теліги.
На лівому березі рух ускладнено частково на під’їздах до мостів, зокрема, на проспекті Миколи Бажана, Броварському проспекті та проспекті Романа Шухевича. Також у заторах стоять вулиці Гната Хоткевича, Братиславська та Андрія Малишка.
Рух на мостах - Північному, Південному та Метро - ускладнено в напрямку правого берега. На Дарницькому мосту та мосту Патона можна проїхати вільно.
Нагадаємо, на 24 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,11 грн/дол.