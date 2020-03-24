На фоні карантину на декількох мостах у Києві утворилися затори

КИЇВ. 24 березня. УНН. Станом на 8:10 на декількох мостах Києва утворилися затори, не дивлячись на те, що у місті введено карантин через коронавірусне захворювання COVID-19. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.