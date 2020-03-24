Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,11 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На 24 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,11 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.112600 грн за долар;
30.246300 грн за євро;
0.350990 грн за російський рубль;
32.598000 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 23 березня курс курс усіх валют зріс, окрім фунта, курс якого впав.