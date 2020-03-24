Официальный курс гривны установлен на уровне 28,11 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. На 24 марта 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,11 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.112600 грн за доллар;
30.246300 грн за евро;
0.350990 грн за российский рубль;
32.598000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 23 марта курс курс всех валют вырос, кроме фунта, курс которого упал.