На фоне карантина на нескольких мостах в Киеве образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. По состоянию на 8:10 на нескольких мостах Киева образовались пробки, несмотря на то, что в городе введен карантин из-за коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на проспектах Победы, Любомира Гузара, Леся Курбаса и Степана Бандеры.
Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Иорданской и Покровской.
Кроме того, затруднено движение по улицам Богатырской, Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой и на улице Елены Телиги.
На левом берегу движение затруднено частично на подъездах к мостам, в частности, на проспекте Николая Бажана, Броварском проспекте и проспекте Романа Шухевича. Также в пробках стоят улицы Гната Хоткевича, Братиславская и Андрея Малышко.
Движение на мостах - Северном, Южном и Метро - затруднено в направлении правого берега. На Дарницком мосту и мосту Патона можно проехать свободно.
Напомним, на 24 марта 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,11 грн/долл.