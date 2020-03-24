На фоне карантина на нескольких мостах в Киеве образовались пробки

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100882 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104210 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106223 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105169 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113897 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100982 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105410 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106680 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131589 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130457 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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На фоне карантина на нескольких мостах в Киеве образовались пробки

На фоне карантина на нескольких мостах в Киеве образовались пробки

Киев  •  УНН

 • 15859 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. По состоянию на 8:10 на нескольких мостах Киева образовались пробки, несмотря на то, что в городе введен карантин из-за коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, пробки образовались на проспектах Победы, Любомира Гузара, Леся Курбаса и Степана Бандеры.

Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Иорданской и Покровской.

Кроме того, затруднено движение по улицам Богатырской, Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой и на улице Елены Телиги.

На левом берегу движение затруднено частично на подъездах к мостам, в частности, на проспекте Николая Бажана, Броварском проспекте и проспекте Романа Шухевича. Также в пробках стоят улицы Гната Хоткевича, Братиславская и Андрея Малышко.

Движение на мостах - Северном, Южном и Метро - затруднено в направлении правого берега. На Дарницком мосту и мосту Патона можно проехать свободно.

Напомним, на 24 марта 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,11 грн/долл.

Украинские Национальные Новости

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