На Філіппінах внаслідок шторму загинуло близько 100 осіб, ще десятки - зникли безвісти

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Загалом внаслідок шторму постраждало майже два мільйони осіб в кількох провінціях, повідомили представники філіппінської влади. За попередніми даними, принаймні 53 із 98 людей, які загинули, були з провінції Магуїнданао, яку затопив сильний дощ, викликаний тропічним штормом Nalgae.

Головне урядове агентство з реагування на стихійні лиха повідомило про 69 людей, які отримали поранення під час зсуву, ще щонайменше 63 вважаються зниклими безвісти. Наразі пошукові роботи тривають.

Усього, як повідомили місцеві чиновники, понад 1,9 мільйона осіб постраждали від шторму, у тому числі понад 975 000 жителів сіл, які втекли до евакуаційних центрів або до родичів. Понад 4100 будинків і 16 260 гектарів рису та інших посівів були пошкоджені паводковими водами в той час, коли країна готувалася до загрозливої ​​продовольчої кризи через глобальні перебої з поставками.

Нагадаємо

У вівторок, 25 жовтня, на півночі Філіппін стався сильний землетрус магнітудою 6,4.