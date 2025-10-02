На Донеччині розширили зону "довгої" комендантської години: кого це стосується
Території, на яких розширили цю зону, перебувають в 10 км від лінії фронту і перебувають під постійними російськими обстрілами.
На Донеччині розширили зону "довгої" комендантської години. Про це повідомив у Telegram начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
Відповідне розпорядження було підписано у відповідь на листи оперативно-стратегічного угрупування військ "Дніпро"та угруповання військ "Схід".
Відтепер, починаючи з 6 жовтня, комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00 в усіх населених пунктах Сіверської, Соледарської, Торецької, Лиманської, Дружківської, Іллінівської, Костянтинівської, Покровської, Гродівської, Мирноградської, Удачненської та Шахівської громад.
Також дане правило діятиме у Званівці, Переїзному і Кузьминівці Званівської громади, у Малинівці та Тихонівці Миколаївської громади, в також у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Світлому, Новому Донбасі, Чернігівці, Шевченку і Ганнівці Добропільської громади.
Усі ці території розташовані у 10-кілометровій зоні від фронту і перебувають під постійними обстрілами
Він закликав населення евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто досі залишається вдома - дотримуватися обмежень комендантської години.
Нагадаємо
