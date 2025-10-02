В Донецкой области расширили зону "длинного" комендантского часа: кого это касается
Киев • УНН
Территории, на которых расширили эту зону, находятся в 10 км от линии фронта и подвергаются постоянным российским обстрелам.
В Донецкой области расширили зону "длинного" комендантского часа. Об этом сообщил в Telegram начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Соответствующее распоряжение было подписано в ответ на письма оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" и группировки войск "Восток".
Отныне, начиная с 6 октября, комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00 во всех населенных пунктах Северской, Соледарской, Торецкой, Лиманской, Дружковской, Ильиновской, Константиновской, Покровской, Гродовской, Мирноградской, Удачненской и Шаховской общин.
Также данное правило будет действовать в Звановке, Переездном и Кузьминовке Звановской общины, в Малиновке и Тихоновке Николаевской общины, а также в Доброполье, Белицком, Водянском, Светлом, Новом Донбассе, Черниговке, Шевченко и Анновке Добропольской общины.
Все эти территории расположены в 10-километровой зоне от фронта и находятся под постоянными обстрелами
Он призвал население эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, а тех, кто до сих пор остается дома - соблюдать ограничения комендантского часа.
Напомним
